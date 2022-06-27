Червень, 27 в 11:20

Відкриття коридору для вивезення зерна з України може зайняти три-чотири тижні. Але це станеться вже після того, як Україна і Росія домовляться між собою.

Таку думку висловив речник і радник президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин.

За його словами, Україна та Росія зараз контролюють 40 млн тонн зерна — це 30-35% у всьому світі. Тому наразі розробляється план того, як його можна вивезти.

Зараз дивляться

Ібрагім Калин додав, що українська сторона запропонувала декілька варіантів для вивезення зерна. Водночас Туреччина веде перемовини щодо організації спільної зустрічі Туреччина-Україна-Росія-ООН, і хоче провести цю зустріч якомога швидше.

Турецьке видання Milliyet повідомляло, що на чотиристоронній зустрічі мають узгодити механізм роботи зернового коридору.

Імовірно, згідно з цим механізмом, через протоки Босфор і Дарданелли в найближчі шість-вісім місяців на світові ринки поставлять 35-40 млн тонн українського зерна. Передусім очікується вихід торгових суден, які стоять у порту Одеси.

22 червня у МЗС України також прокоментували переговори щодо розблокування портів, які відбулися між Туреччиною і Росією. У відомстві заявили, що консультації тривають.

Але на сьогодні немає конкретних домовленостей про чотиристоронні переговори за участі України, Росії, Туреччини та ООН щодо розблокування українських портів.

Джерело: Haber Türk