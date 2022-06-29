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Факти / Україна

Транспортний безвіз з ЄС: що це означає на практиці для України

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
прапори України та ЄС

Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень.

Тепер наші автоперевізники рівні з усіма своїми колегами у ЄС.

Що це означає на практиці для України:

Зараз дивляться
  • ЄС визнаватиме українські водійські права;
  • українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС (раніше це гальмувало експортні можливості країни);
  • скасування мит і тарифів на українські товари.
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– Угода про вантажні автомобільні перевезення плюс рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають нашому бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а головне — відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках, – написав на своїй офіційній сторінці в Telegram прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: Денис Шмигаль

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