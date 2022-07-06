Липень, 06 в 18:00

Окупанти впадають в істерику від кількості убитих і поранених російських військових.

Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова загарбника, який дислокується на Херсонщині. За словами окупанта, якщо він повернеться додому живий, то планує об’їздити церкви та монастирі.

– Це на все життя, я на все життя хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, нічого. Просто, які в “цинках” приходять, єб*ть. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи. Тут м’ясо, тут пі*да, – каже загарбник.

Зараз дивляться

Окупант зазначив, що не уявляє, як після побаченого, можна жити звичайним життям у мирному місті.

– Сьогодні наших 6 – “300”, вчора 4 – “300”. Я чесно не уявляю цей світ, де треба платити гроші, де їздять машини, люди. У нас просто тут як: не їздять машини, тут роз*обані дороги, тут роз*обані відеокамери, біля постів ДПС танки підірвані, тут людей немає, тут просто хаос. Ви не уявляєте, що тут діється. Я тобі кажу, лікуватися одразу ж треба, тут пі*да, – додав загарбник.

У Службі Безпеки України нагадали, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. Гаряча телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.