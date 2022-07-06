Збирали дані про оборону Києва та здавали окупантам захисників: СБУ затримала зрадників

Липень, 06 в 12:47

Із початку повномасштабної війни СБУ розслідує понад 1 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та колабораційної діяльності.

Так, у Києві вже завершили досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів.

Його затримали, коли той намагався передати ворогу секретну інформацію. Ще одного ворожого поплічника контррозвідка СБУ викрила на приладобудівному підприємстві Києва.

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Він поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів, виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну. Крім того, на Київщині затримано зрадницю, яка здавала окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель.

Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів.

Тим часом у Луганській області СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів на Сході України.

Колаборант передав терористичній організації “ЛНР” майно і продукцію держпідприємства на тимчасово окупованій території Старобільського району.

В Одеській області кіберфахівці СБУ нейтралізували мережу російських інтернет-агентів. Серед них було п’ятеро людей, які розганяли через соцмережі дописи, де заперечували військові злочини загарбників.