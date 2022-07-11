Липень, 11 в 12:07

Російські окупанти вдруге за ранок обстріляли Харків.

Оновлено о 12.07. Від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами постраждала 31 людина. Усі поранені госпіталізовані до медичних установ. З них двоє дітей: 4 та 16 років.

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Оновлено о 11.19. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. Троє людей загинули.

Оновлено о 11.00. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Харкова 16 людей дістали поранень, ще троє загинули.

Попередньо відомо, що окупанти використали РСЗВ Смерч, зафіксовано 10 ракет.

Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби.

Оновлено о 10.29. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про вибухи в Харкові. За його словами, російські окупанти завдали ударів, попередньо, реактивними системами залпового вогню.

Він звернувся до жителів Харкова та області, і закликав без потреби не перебувати на вулицях, оскільки зараз це вкрай небезпечно.

Також Синєгубов запевнив, що всі служби оперативно реагують та працюють на місцях.

Вранці 11 липня російські окупанти вже завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині міста.

На щастя, минулося без жертв, вдалося врятувати 86-річну жінку, яка мешкала на другому поверсі.

Ще дві ракети впали на подвір’ї неподалік складської будівлі в Основ’янському районі, а також на будівлю школи у Слобідському районі міста.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.