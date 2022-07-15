Перші американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну – Резніков

Липень, 15 в 19:36

Україна отримала перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Далекобійне сімейство української армії поповнилося: прибули перші РСЗВ M270! Вони будуть гарною компанією HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам! Без пощади до ворога! – написав голова Міноборони у Twitter.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy. *Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX Зараз дивляться — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

M270 MLRS призначена для знищення закритих вогневих позицій ворога за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км.

Ці РСЗВ майже 40 років перебувають на озброєнні Збройних сил США.

До складу системи входять: бойова машина, реактивні снаряди, апаратура управління вогнем, транспортно-заряджальна машина, а також система зв’язку та керування.