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Факти / Україна

Перші американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну – Резніков

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Перші американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну – Резніков
Фото: Getty Images

Україна отримала перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Далекобійне сімейство української армії поповнилося: прибули перші РСЗВ M270! Вони будуть гарною компанією HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам! Без пощади до ворога! – написав голова Міноборони у Twitter.

M270 MLRS призначена для знищення закритих вогневих позицій ворога за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км.

Ці РСЗВ майже 40 років перебувають на озброєнні Збройних сил США.

До складу системи входять: бойова машина, реактивні снаряди, апаратура управління вогнем, транспортно-заряджальна машина, а також система зв’язку та керування.

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Майже 40 років перебуває на озброєнні США: характеристики та призначення РСЗВ M270 MLRS

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