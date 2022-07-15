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Факти / Україна / Суспільство

Майже 40 років перебуває на озброєнні США: характеристики та призначення РСЗВ M270 MLRS

Юля Захарченко, редакторка стрічки
M270 MLRS
Фото: Getty Images

Україна отримала новий “подарунок”  для боротьби з повномасштабною російською агресією. Йдеться про M270 MLRS — реактивну систему залпового вогню на гусеничній базі БМП Бредлі виробництва компанії Vought.

РСЗВ призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км, зокрема у зоні перебування ворожих військ та техніки, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, вантажних автомобілів та бронетранспортерів.

Вже майже 40 років M270 MLRS перебуває на озброєнні Збройних сил Америки. В Європі створили виробництво цих реактивних систем залпового вогню, після чого вони почали надходити до інших держав-членів НАТО. До складу M270 MLRS входять:

Зараз дивляться
  • бойова машина;
  • реактивні снаряди;
  • апаратура управління вогнем;
  • транспортно-заряджальна машина;
  • система зв’язку та керування.

У броньованій спеціальній кабіні реактивної системи залпового вогню можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія-механіка.

M270 MLRS має засоби навігації, топографічного прив’язування та пульт керування – на його світловому табло відображається вся необхідна інформація. Фільтро-вентиляційна установка захищає від уражень внаслідок радіоактивного забруднення місцевості або застосування хімічної зброї.

Завдяки далекобійним системам залпового вогню HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів російської армії.

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