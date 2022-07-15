Майже 40 років перебуває на озброєнні США: характеристики та призначення РСЗВ M270 MLRS
Україна отримала новий “подарунок” для боротьби з повномасштабною російською агресією. Йдеться про M270 MLRS — реактивну систему залпового вогню на гусеничній базі БМП Бредлі виробництва компанії Vought.
РСЗВ призначена для знищення закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов на відстані понад 30 км, зокрема у зоні перебування ворожих військ та техніки, позицій артилерії та засобів протиповітряної оборони противника, вантажних автомобілів та бронетранспортерів.
Вже майже 40 років M270 MLRS перебуває на озброєнні Збройних сил Америки. В Європі створили виробництво цих реактивних систем залпового вогню, після чого вони почали надходити до інших держав-членів НАТО. До складу M270 MLRS входять:
- бойова машина;
- реактивні снаряди;
- апаратура управління вогнем;
- транспортно-заряджальна машина;
- система зв’язку та керування.
У броньованій спеціальній кабіні реактивної системи залпового вогню можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія-механіка.
M270 MLRS має засоби навігації, топографічного прив’язування та пульт керування – на його світловому табло відображається вся необхідна інформація. Фільтро-вентиляційна установка захищає від уражень внаслідок радіоактивного забруднення місцевості або застосування хімічної зброї.
Завдяки далекобійним системам залпового вогню HIMARS українські військові знищили вже понад 30 логістичних обʼєктів російської армії.