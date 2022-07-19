Липень, 19 в 13:04

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. За відповідне рішення проголосували 264 депутати.

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що Ірина Венедіктова під час розгляду питання щодо її звільнення була присутня на засіданні.

Процедура відбувалася з обговоренням. Але, як і на комітеті, гучних заяв або звинувачень не було.

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Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія також прокоментував звільнення Ірини Венедіктової. Нардеп наголосив, що досвід Венедіктової послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками.

– Прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі. Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу, – зауважив Арахамія.

Обов’язки генерального прокурора України тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко. Відповідний указ вже підписав президент Володимир Зеленський.

Детальніше ознайомитися з біографією Олексія Симоненка можна у нашому матеріалі.