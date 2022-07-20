Липень, 20 в 18:42

Сьогодні, 20 липня, в онлайн-форматі розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG), яка має неформальну назву “Рамштайн”, за місцем першої зустрічі на американській базі Рамштайн у Німеччині.

Трансляцію засідання Контактної групи вело на своїй сторінці у Twitter Міністерство оборони США.

Зустріч розпочав очільник Пентагону Ллойд Остін, який нагадав, що США вже передали Україні 12 систем HIMARS і залпового вогню MLRS, а цього тижня планують надати ще чотири HIMARS, разом із бойовими машинами та необхідними боєприпасами для систем залпового вогню та артилерії.

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– Важливо обговорити нагальні потреби України для захисту своїх громадян та своєї суверенної території. Наша підтримка допомагає змінити ситуацію на полі бою. Цього тижня ми оголосимо про наступний пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть ще чотири HIMARS, які українці так ефективно використовують і які суттєво змінили ситуацію на полі бою, – сказав міністр оборони США.

Окремо очільник Пентагону подякував Норвегії, яка оголосила про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони NASAMS.

Крім того, Ллойд Остін прокоментував діяльність далекобійної зброї в Україні, яка, як, наприклад, британські системи залпового вогню MLRS, вже використовують ЗСУ. Також очікується надходження систем від Німеччини. За словами глави оборонного відомства США, Україна ефективно використовує надану зброю. Як приклад, він навів протикорабельні ракети Harpoon, завдяки яким Україні вдалось встановити контроль над островом Зміїний.

За його словами, Росія сподівається “протриматись довше, ніж Україна і довше, ніж ми”. Ці сподівання Росії є одним із її прорахунків, сказав Ллойд Остін.

Зустріч у форматі Рамштайн відбувається щомісяця протягом останніх чотирьох місяців. У Контактній групі беруть участь 50 міністрів оборони з різних держав, які розуміють загрозу з боку Росії.

Перша зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) обʼєднала міністрів оборони з понад 40 країн і відбулась 26 квітні на американській авіабазі в Німеччині, що має назву Рамштайн. Друга зустріч UDCG відбулась 23 травня, а третя – 15 червня. Результатом кожної з зустрічей у форматі Рамштайн були домовленості щодо надання Україні ще більше західного озброєння, щоб протистояти російській навалі на Україну.

Джерело: Department of Defense