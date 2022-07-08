Липень, 08 в 12:48

Збройним силам України для контрнаступу потрібна не лише далекобійна артилерія, а й авіація, танки та бойові броньовані машини.

Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов. Він підтвердив, що як тільки Україна отримає необхідне важке озброєння, перевага в живій силі ворога нівелюється.

– Основою будь-якого бою є вогневе ураження противника, в основі чого лежить артилерія. І якщо в нас буде достатня кількість артилерії, тоді проблема знищення противника буде вирішуватися швидко та ефективно, – зазначив експерт.

Водночас Жданов пояснив, що для контрнаступу однієї лише артилерії недостатньо.

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– Потрібна авіація. Але насамперед, окрім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Для піхоти необхідне прикриття, яким вона буде користуватися під час наступу, – наголосив він.

Жданов також розповів, яка українська зброя виявилася найбільш ефективною на полі бою під час повномасштабної війни з РФ. За словами експерта, це протитанковий ракетний комплекс Стугна, ракети Нептун та реактивна система залпового вогню Вільха-М.

– Зброєю, найбільш ефективною на фронті, показав себе наш протитанковий ракетний комплекс Стугна. Він отримав доволі масове застосування. Дуже добре себе показала ракета Нептун. Але, на жаль, її сьогодні в нас, я так розумію, поки що в готовому вигляді немає. Ми витратили все, що було. І Вільха-М – боєприпас до реактивної системи залпового вогню. До речі, він за точністю не поступається HIMARS, а за дальністю – (б’є, – Ред.) ще на 50 км далі, – розповів Жданов.

Проблема полягає в тому, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна витратила запаси власного озброєння. Саме тому наша держава зараз потребує поставок від країн-партнерів.

– Я не знаю, яка країна Європи змогла б протриматися на власних запасах у протистоянні російській армії протягом чотирьох місяців. Ми вже п’ятий місяць тримаємося. У нас лише в червні почала надходити артилерія західних зразків. А так ми воювали на власних запасах – це дуже гарний показник, – заявив Жданов.

Днями секретар РНБО Олексій Данілов поінформував, що Україна вже отримала від США та союзників дев’ять американських ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів. Але для серйозного контрнаступу потрібні ще десятки.

За словами Данілова, через чотири місяці з початку повномасштабної війни з’явилися ознаки виснаження арсеналу РФ. Тепер країна-агресор не може атакувати на фронті більше ніж на одному напрямку.

Джерело: YouTube-канал Олега Жданова

Фото: Генеральний штаб ЗСУ