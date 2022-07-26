Липень, 25 в 23:37

Словаччина готується до кінця серпня передати Україні 11 винищувачів МіГ-29. А якщо передадуть літаки F-16, то один буде відпрацьовувати як п’ять HIMARS.

Про це радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

За його словами, так авіація України значно зросте та посилиться.

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– Нагадую, що словацькі – модернізовані. Вони можуть застосовувати натівську зброю, – зазначив Арестович.

Щодо американських літаків F-15, F-16, F-18, то слід розуміти, що це не просто літак – це бойова платформа, яка пов’язана з усіма системами супутникової навігації, наземними військами, зауважив радник голови ОПУ.

– На такі літаки можна навішувати величезну різноманітність сучасного озброєння, більшість з якого застосовується, не входячи до зони ураження ППО. Ну один F-16 вартий п’яти HIMARS так точно. Ну уявіть, що сюди (в Україну – Ред.) приїде кілька десятків штук. HIMARS відпочиватимуть просто. Українська сторона має всі шанси якщо не панування, то перевагу встановити у повітрі над своєю територією та розпочати розправи над військами ворога, — сказав Арестович.

За його словами, таким чином ЗСУ можуть завдавати ударів по техніці противника, не заходячи в повітряний простір Росії.

Радник голови ОПУ також висловив упевненість, що Україні все ж таки передадуть F-16.

– Але я думаю, що війна закінчиться до того моменту, як нам передадуть F-16, F-15 і все інше, що повинні передати. А ні, то вони (F-16 – Ред.) все гарно заполірують на фінальному етапі, – підсумував Олексій Арестович.

Раніше він заявив, що Збройні сили України повністю знищили п’ять загальновійськових армій Росії.