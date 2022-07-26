Липень, 25 в 22:48

Збройні сили України повністю знищили п’ять загальновійськових армій Росії.

Про це радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

За його словами, українські воїни знищили 1730 танків противника, а це 54 батальйонних комплекти. Також РФ втратила у боях 3 950 броньованих машин – це приблизно 124 батальйонних комплекти.

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– Зараз виходить, що ми в Україні повністю знищили 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це виходить 10 мотострілецьких дивізій або п’ять загальновійськових армій. П’ять загальновійськових армій тут поховали з 10, що є в Російській Федерації, – сказав Арестович.

Крім того, ЗСУ знищили 14 дивізіонів РСЗВ типу Град і 70 дивізіонів ствольної артилерії ворога.

За словами Арестовича, це шлях РФ у провалля.

За даними нашої розвідки, в Росії відбувається прихована мобілізація медичного персоналу – всі військові шпиталі на території Російської Федерації переповнені.

– Ситуація настільки важка, що терапевтів записують помічниками хірургів. А педіатрів на посаді військових фельдшерів, – сказав Олексій Арестович.

Раніше Оперативне командування Південь повідомило, що наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Результат за бойовий день – знищено 66 окупантів, п’ять танків, дві самохідні гаубиці Гвоздика, протитанковий ракетний комплекс Фагот, три одиниці броньованої та дев’ять одиниць автомобільної техніки.

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Також знищено командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії окупантів та два склади з боєприпасами.