Липень, 26 в 6:20

Одеська область 26 липня зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації.

Оновлено о 8.02. За даними Оперативного командування Південь, росіяни на Одещині влучили в приватні будівлі прибережних сіл, у результаті чого сталася пожежа. На місцях працюють рятувальники. Попередньо без постраждалих.

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Раніше про обстріли Одеської області повідомляв речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

– Одещина. Ракетна атака з використанням літаків стратегічної авіації. Подробиці – згодом, – зазначив він.

За словами Братчука, триває рятувальна операція.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

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