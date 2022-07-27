Газовий лендліз і удари по Затоці: що відбувається на 153 добу війни (онлайн)
Російські загарбники завдали масованого удару по Півдню України. Постраждали Одеська та Миколаївська області.
Також окупанти знову обстріляли Харків. Снаряд прилетів до однієї з частин міста, що ближче до центру.
Україна повернула ще 25 тіл полеглих захисників із тимчасово окупованих територій.
З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже близько 39 870 російських окупантів.
Українські захисники відбили ворожі штурми і відкинули ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Сьогодні після обіду російський ворог завдав масованого мінометного та артилерійського удару по громадах на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, в Есманській громаді після 17.30 зафіксували 12 мінометних прильотів.
У Краснопільській громаді з 18.00 почалися обстріли різних територій – всього було 17 “приходів” із міномета і 12 – з Градів.
У Середино-Будській громаді опівдні був приліт із міномета в одне із сіл. Після 17.00 розпочався мінометний вогонь – всього 14 прильотів.
За словами очільника області, від ворожого обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. Крім того, розбиті будівлі однієї з баз відпочинку.
Поранення отримала сторож бази – 65-річна жінка.
Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на $15-20 млрд. Про це заявив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.
– МВФ завжди виступав партнером України під час війни. Я сподіваюся почати нову програму в цьому році, – зазначив він.
На Київщині викрили двох мешканців Білої Церкви, які організували схему з підробки документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон України.
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом просив його відкрити завод із виробництва БПЛА Bayraktar у Росії.
– Путін сказав мені, що хоче працювати з Baykar. Він запропонував створити завод у Росії, як це зробили в ОАЕ, – зазначив Ердоган.
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що пенсії та соціальні виплати для жителів окупованих територій, або там, де йдуть бої, як нараховували, так і нараховують зараз – масштабна війна на це не вплинула.
Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля.
Голова комітету збройних сил Конгресу США Адам Сміт заявив, що не має жодного доказу можливої контрабанди з України зброї, яку надав Захід.
Українські захисники збили ударний безпілотний літальний апарат типу Ланцет, який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області. Його використовували російські війська, щоб вдарити по об’єктах критичної інфраструктури України.
Кабінет міністрів пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК Нафтогаз України. У заяві компанії йдеться, що 26 липня сплив термін виплат утримувачам єврооблігацій Нафтогазу.
В України залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути захоплену Росією територію, перш ніж зробити це стане набагато складніше. Про це пише видання Politico із посиланням на очільника Комітету збройних сил Палати представників Конгресу США Адама Сміта.