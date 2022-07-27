Газовий лендліз і удари по Затоці: що відбувається на 153 добу війни (онлайн)

Російські загарбники завдали масованого удару по Півдню України. Постраждали Одеська та Миколаївська області.

Також окупанти знову обстріляли Харків. Снаряд прилетів до однієї з частин міста, що ближче до центру.

Україна повернула ще 25 тіл полеглих захисників із тимчасово окупованих територій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже близько 39 870 російських окупантів.

Українські захисники відбили ворожі штурми і відкинули ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках.