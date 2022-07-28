Окупанти заманюють маріупольців до міста: за два місяці повернулися майже 20 тис. громадян
Станом на сьогодні у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області перебувають майже 120 тис. громадян, що на 20 тис. більше, ніж два місяці тому.
Про це в інтерв’ю заявив мер Вадим Бойченко. За його словами, російська пропаганда робить усе, щоб маріупольці поверталися до міста.
– Вони брешуть і роблять все, щоб маріупольці поверталися. Кажуть, що треба приїхати і визначити, чиє це житло. Хтось каже – ми будемо встановлювати вікна, треба приїхати і відчинити квартиру, дати доступ, або ми будемо виламувати двері. У такий спосіб до 20 тис. населення вони притягнули. І люди там сидять без їжі, води та ліків. Ми вчора зробили аналіз води, яку видають людям. Це суміш, яка шкодить здоров’ю маріупольців, вони труять людей. Окупанти почали з вбивств, руйнувань та грабування – а зараз знущаються над населенням, – сказав мер.
Крім цього, щоб заманити людей до Маріуполя, окупанти обіцяють жителям виплатити грошові компенсації.
Бойченко зазначив, що в Україні працюють центри ЯМаріуполь, які також мають на меті боротися з російською пропагандою і розповідати людям правду.
– Важлива складова – інформування. Кожен керівник такого центру має щодня інформувати населення, яке до них приходить. Розповідати про те, що дійсно відбувається у Маріуполі. Я проводжу наради тричі на день, щоб ми відчували одне одного. Відчували інформацію, яку надають жителі. У Маріуполі зараз немає життя, і це треба розуміти, – додав мер міста.