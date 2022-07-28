Липень, 28 в 18:21

Станом на сьогодні у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області перебувають майже 120 тис. громадян, що на 20 тис. більше, ніж два місяці тому.

Про це в інтерв’ю заявив мер Вадим Бойченко. За його словами, російська пропаганда робить усе, щоб маріупольці поверталися до міста.

– Вони брешуть і роблять все, щоб маріупольці поверталися. Кажуть, що треба приїхати і визначити, чиє це житло. Хтось каже – ми будемо встановлювати вікна, треба приїхати і відчинити квартиру, дати доступ, або ми будемо виламувати двері. У такий спосіб до 20 тис. населення вони притягнули. І люди там сидять без їжі, води та ліків. Ми вчора зробили аналіз води, яку видають людям. Це суміш, яка шкодить здоров’ю маріупольців, вони труять людей. Окупанти почали з вбивств, руйнувань та грабування – а зараз знущаються над населенням, – сказав мер.

Крім цього, щоб заманити людей до Маріуполя, окупанти обіцяють жителям виплатити грошові компенсації.

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Бойченко зазначив, що в Україні працюють центри ЯМаріуполь, які також мають на меті боротися з російською пропагандою і розповідати людям правду.