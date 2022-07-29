Туреччина поки не розглядає співпрацю з РФ над виробництвом Bayraktar
У п’ятницю, 29 липня, керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що його відомство на даний момент не розглядає питання можливої співпраці з Росією щодо спільного виробництва безпілотників Bayraktar.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті Hurriyet.
– Нічого не можу сказати. Немає нічого, що надійшло б до нашого порядку денного і щодо чого почалася б робота. Цей процес формується у межах політики Республіки Туреччина. Ми працюватимемо над технічним аспектом питання, – сказав він.
До цього, кілька днів тому, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган нібито оголосив на засіданні центрального виконавчого комітету своєї Партії справедливості та розвитку, що РФ та ОАЕ зацікавлені у спільному виробництві турецьких безпілотників.
– Путін каже: давай працювати разом. Об’єднані Арабські Емірати пропонують побудувати у себе завод із виробництва БПЛА, – цитують ЗМІ слова Ердогана.
У квітні РФ поскаржилася Туреччині на продаж безпілотників Bayraktar Україні. Вони стали одним із найефективніших засобів у протистоянні російської агресії.
Джерело: Hurriyet