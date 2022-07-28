Липень, 28 в 11:35

Херсон після ударів ЗСУ по Антонівському мосту фактично відрізаний від решти окупованих Росією територій.

Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила в ранковому зведенні 28 липня.

В оборонному відомстві певні: втрата цього найбільш політично значущого для РФ населеного пункту може серйозно підірвати спроби Росії заявляти про окупацію як успіх.

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– Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через Дніпро, які Росія використовує для постачань на підконтрольні їй території. Дуже ймовірно, що зараз непридатна переправа кілометровим Антонівським мостом біля Херсона після ударів ЗСУ минулого тижня та напередодні, – зазначають у британській розвідці.

Через це, заявляють у Міноборони Великої Британії, 49 армія Росії, що дислокується на західному березі Дніпра, має дуже вразливий вигляд.

– Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Збройні сили України, імовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, що є своєрідним північним кордоном окупованого Росією Херсона, – додають британські розвідники.

Нагадаємо, напередодні армія РФ пішла штурмом у напрямку Брускинського – Білогірки на Південнобузькому напрямку, але українські захисники завдали ворогові втрат та змусили його відійти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

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Джерело: Ministry of Defence