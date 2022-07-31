Вибухають касетні снаряди: РФ масовано обстрілює Миколаїв
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Уночі 31 липня російські військова почали масовано обстрілювати Миколаїв.
– Від початку тривоги в місті лунають вибухи, зокрема касетних снарядів.
Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків, – зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Повітряна тривога в області тривала п’ять годин поспіль.
Минула загроза обстрілів кілька хвилин тому – о 06.01.
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Джерело: Олександр Сєнкевич