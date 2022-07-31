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Факти / Україна

Вибухають касетні снаряди: РФ масовано обстрілює Миколаїв

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 31 липня російські військова почали масовано обстрілювати Миколаїв.

– Від початку тривоги в місті лунають вибухи, зокрема касетних снарядів.

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків, – зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряна тривога в області тривала п’ять годин поспіль.

Минула загроза обстрілів кілька хвилин тому – о 06.01.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич

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