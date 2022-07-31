Евакуація з Донеччини та штурм окупантів у Семигір’ї: що відбувається на 158-й день війни (онлайн)

Російські загарбники опублікували список загиблих полонених унаслідок теракту в Оленівській колонії. Український омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що не отримував цих даних, але запросив інформацію.

Керівництво полку Азов розцінює удар РФ по колонії в Оленівці з українськими військовополоненими, як акт публічної страти, який Кремль здійснює через безкарність, заявив т.в.о. командира полку Азов Микита Надточій.

Український уряд запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону, заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Українські захисники відбили наступ окупантів з трьох напрямків, водночас при штурмі Семигір’я на Донеччині ворог зміг закріпитись на околицях села, заявили у генштабі ЗСУ.

Російські військові вдарили по Харкову, Дніпровщині та зруйнували автовокзал у Слов’янську – за попередніми даними, всюди обійшлося без жертв.