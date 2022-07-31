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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Евакуація з Донеччини та штурм окупантів у Семигір’ї: що відбувається на 158-й день війни (онлайн)

Евакуація з Донеччини та штурм окупантів у Семигір’ї: що відбувається на 158-й день війни (онлайн)

Російські загарбники опублікували список загиблих полонених унаслідок теракту в Оленівській колонії. Український омбудсмен Дмитро Лубінець каже, що не отримував цих даних, але запросив інформацію.

Керівництво полку Азов розцінює удар РФ по колонії в Оленівці з українськими військовополоненими, як акт публічної страти, який Кремль здійснює через безкарність, заявив т.в.о. командира полку Азов Микита Надточій.

Український уряд запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону, заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Українські захисники відбили наступ окупантів з трьох напрямків, водночас при штурмі Семигір’я на Донеччині ворог зміг закріпитись на околицях села, заявили у генштабі ЗСУ.

Російські військові вдарили по Харкову, Дніпровщині та зруйнували автовокзал у Слов’янську – за попередніми даними, всюди обійшлося без жертв.

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00:14 - 31 липня

Військовий експерт Валерій Рябих висловив думку, що окупанти боялися розкриття своїх злочинів і тому вбили полонених українських військових, яких утримували у колонії у Оленівці.

– Найімовірніше, що ці злочини були зроблені для того, щоб приховати якісь кричущі факти. Насамперед, звичайно, те, що підтверджується тими, хто перебував у цій колонії раніше, знає порядки, які там є, яке поводження з полоненими, – сказав Рябих в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що дуже ймовірно, що цей теракт був скоєний для того, щоб приховати сліди тортур і навіть убивств наших полонених.

Експерт нагадав, що те, що захисники Маріуполя здалися в полон, виконувалося за наказом верховного головнокомандувача та із залученням міжнародних організацій, які давали гарантії збереження життів та здоров’я українських військовополонених.

– Найімовірніше, у зв’язку з тим, що окупанти боялися розкриття злочинів, які відбувалися під час утримання українських військовополонених, і був підготовлений та здійснений цей теракт, – сказав він.

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00:12 - 31 липня

Правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова в ефірі Єдних новин розповіла про фільтраційні табори в РФ.

Вона зазначила, що в СІЗО №2 Брянська знаходиться щонайменше 540 громадян України, серед яких лише чоловіки. Для жінок в РФ окремі колонії, наприклад, в Таганрозі.

– Буквально сьогодні ми говорили з одним з наших потерпілих, який три місяці провів у полоні після фільтрації. Він був волонтером, який намагався вивезти цивільних з Маріуполя. Казав, що особливе відношення до поліцейських, оскільки окупаційна влада розраховує на співпрацю з поліцейськими і їх через це тримають окремо. І до них застосовують різні методи впливу – і кнутом, і пряником. Від них усіх вимагають підписання згоди на співпрацю – каже Решетилова.

Щодо інших військовополонених, цивільних заручників, то їх утримують усіх разом в нелюдських умовах. Немає елементарних засобів гігієни, немає води, опалення, люди сплять просто на землі. В одному бараці можуть знаходитися до 200 людей.

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