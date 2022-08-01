Серпень, 01 в 14:31

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що всі німецькі РСЗВ MARS II, які обіцяла передати нам Німеччина, вже прибули до України.

– В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II із Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моєму колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи салютують нашим німецьким партнерам! – наголосив міністр.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також написав у себе в соцмережах, що раніше він заявляв, що Німеччина передала Україні ці РСЗВ, а тепер вони перебувають у країні.