Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна отримала третю систему MARS II від Німеччини – Резніков

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що всі німецькі РСЗВ MARS II, які обіцяла передати нам Німеччина, вже прибули до України.

– В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II із Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моєму колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи салютують нашим німецьким партнерам! – наголосив міністр.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також написав у себе в соцмережах, що раніше він заявляв, що Німеччина передала Україні ці РСЗВ, а тепер вони перебувають у країні.

Зараз дивляться
Читайте
Може знищувати позиції ворога та дистанційно мінувати місцевість: на що здатні РСЗВ Mars II

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка