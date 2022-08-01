Серпень, 01 в 14:19

В Україну приїхали німецькі реактивні системи залпового вогню Mars II та ще кілька самохідних артилерійських установок. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Що таке РСЗВ Mars ІІ та які її технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Призначення РСЗВ Mars ІІ

РСЗВ Mars ІІ – німецька реактивна система залпового вогню. Фактично РСЗВ Mars є ліцензійною копією американської системи M270 MLRS з незначними доробками.

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Німецький концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann) інтегрував її для вимог німецької армії. Такі РСЗВ були прийняті на озброєння Бундесверу у 1990 році.

Mars ІІ призначена для знищення скупчень живої сили і техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів і вузлів зв’язку. Система також може створювати мінні поля за допомогою дистанційного мінування.

Mars складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти м2 Bradley, некерованих ракет (НУР) калібру 240 мм, апаратури управління вогнем і транспортної машини.

Артилерійська частина РСЗВ MARS складається з двох одноразових контейнерів по шість склопластикових напрямних труб кожен, змонтованих у броньованому корпусі.

Контейнери встановлені на гусеничному шасі на поворотній платформі. На тому ж шасі змонтовані механізми заряджання.

Кабіна екіпажу Mars ІІ складається з трьох осіб – командира, водія і навідника, має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою. У кабіні розташовується апаратура управління вогнем.

Mars ІІ використовує некеровані ракети (НУР) з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна складається з протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості.

Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню товщиною до 140 мм.

Некеровані ракети з кумулятивно-осколковою бойовою частиною мають дальність польоту 32 км і вагу – 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що можуть пробити до 40 мм гомогенної броні.

Протитанкова некерована ракета TOW забезпечена самонавідними бойовими елементами і розрахована на дальність польоту до 45 км. Вага НУР TGW становить 107 кг.

Технічні характеристики Mars ІІ

Основні характеристики РСЗВ Mars II:

розрахунок – три особи ;

; маса у бойовому положенні – 25,191 т ;

; довжина у похідному положенні – 6,9 м ;

; ширина у похідному положенні – 2,9 м ;

; висота у похідному положенні – 2,6 м ;

; калібр – 240 мм ;

; максимальна дальність стрільби – 45-70 км ;

; час перезаряджання – 5 хв ;

; час підготовки до стрільби у бойовій позиції – 2 хв ;

; максимальна швидкість на шосе – 64 км/год , по пересіченій місцевості 48 км/год;

, по пересіченій місцевості запас ходу шосе – 480 км.