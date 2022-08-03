Серпень, 03 в 18:36

Головне управління розвідки повідомляє, що російські агресори допитували українських полонених в Оленівці конвеєрно за допомогою тортур та побоїв. Там уточнюють, що окупанти не планували обмінювати їх, а тому навмисне вбили захисників, замінувавши та підірвавши їх.

– Допити полонених проводили слідчі т. з. “МДБ ДНР” спільно з представниками ПВК Вагнер та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ці дії насамперед були спрямовані не на одержання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламати морально-психологічні якості українських воїнів.

– У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських бранців до знімання у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими “здійснених ними злочинів, звірств проти місцевого населення, зречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”, – пояснюють у розвідці.

Міноборони заявило, що ці “допити”, незважаючи на свою регулярність, не здобули успіху – українські полонені виявили виняткову мужність та незламну силу волі.

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– Російська сторона не має наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б бути доказовою базою в Гаазькому суді) навмисне знищила полонених, – зазначають у ГУР.

За даними розвідки, мінування місця утримання українських бійців здійснили бойовики ПВК Вагнер із використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Фото: Скріншот відео Reuters