Серпень, 02 в 16:59

Переговори про повернення українській стороні тіл воїнів, котрі загинули під час теракту РФ в Оленівці (Донецька область), тривають, але проходять дуже складно.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

За його словами, Київ намагається тиснути на РФ через ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Самі ці організації виступили гарантами безпеки наших воїнів під час їхньої евакуації із заводу Азовсталь в окупованому Маріуполі.

Зараз дивляться

– Переговори тривають. Можу сказати, що ситуація в переговорах достатньо складна. Ми, звичайно, намагаємося тиснути через наших міжнародних партнерів – Червоний Хрест, ООН, які безпосередньо давали “добро” на те, щоб наші солдати з полку Азов перейшли в полон і утримувалися саме там (в Оленівці, – Ред.). Тобто під їхні (ООН та Червоного Хреста, – Ред.) певні гарантії. Тому ми зараз намагаємося більше працювати через наших міжнародних партнерів і тиснути через них, – зазначив Смірнов.

Він додав, що ситуація в переговорах щодо повернення тіл воїнів розвивається “достатньо туго”, оскільки РФ прагне приховати свої злочини проти українських військовополонених.

– Якщо ми отримаємо тіла, можливість доступу безпосередньо на місце (вчинення теракту в Оленівці, – Ред.), то ми, звичайно зможемо ще більше довести те, що це був ніякий не обстріл, а підрив. І таким чином РФ намагалася просто приховати ті всі наслідки і злочини, які вона там скоїла, – заявив радник голови МВС.

Що відомо про теракт РФ в Оленівці

У ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули, зокрема, бійці полку Азов.

Україна досі не отримала від РФ офіційні списки загиблих та поранених воїнів. В Офісі генпрокурора спочатку поінформували про близько 40 загиблих та 130 поранених. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих.

За попередньою інформацією від міжнародних експертів, під час теракту окупанти застосували термобаричну зброю. Про такі дані розслідування поінформував генпрокурор Андрій Костін.

Те, що це був не “ракетний удар”, як твердить російська пропаганда, а теракт, доводять і супутникові знімки, зроблені американською компанією Maxar Technologies. На фото чітко видно, що під час теракту була зруйнована лише одна будівля – та, куди перевели українських військовополонених.

А в Bellingcat поінформували, що ворог готувався до вбивства українських військових в Оленівці та викопав заздалегідь могили для їх поховання.