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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили два склади та базу окупантів у Чорнобаївці

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни завдали удару по пункту базування окупантів у Чорнобаївці, що на Херсонщині.

Удар завдали ракетно-протиартилерійські підрозділи ЗСУ, повідомляє Оперативне командування Південь.

Крім того, авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один удар по скупченню озброєння та техніки ворогів у Баштанському районі на Миколаївщині та в Бериславському районі на Херсонщині.

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Наразі підтверджені втрати ворога складають: 20 окупантів, два танки Т-72, гаубиця Мста-Б та чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Джерело: ОК Південь

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