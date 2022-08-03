Серпень, 03 в 6:28

Українські воїни завдали удару по пункту базування окупантів у Чорнобаївці, що на Херсонщині.

Удар завдали ракетно-протиартилерійські підрозділи ЗСУ, повідомляє Оперативне командування Південь.

Крім того, авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один удар по скупченню озброєння та техніки ворогів у Баштанському районі на Миколаївщині та в Бериславському районі на Херсонщині.

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Наразі підтверджені втрати ворога складають: 20 окупантів, два танки Т-72, гаубиця Мста-Б та чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Джерело: ОК Південь