ЗСУ за добу знищили два склади та базу окупантів у Чорнобаївці
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські воїни завдали удару по пункту базування окупантів у Чорнобаївці, що на Херсонщині.
Удар завдали ракетно-протиартилерійські підрозділи ЗСУ, повідомляє Оперативне командування Південь.
Крім того, авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один удар по скупченню озброєння та техніки ворогів у Баштанському районі на Миколаївщині та в Бериславському районі на Херсонщині.
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Наразі підтверджені втрати ворога складають: 20 окупантів, два танки Т-72, гаубиця Мста-Б та чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.
Джерело: ОК Південь