Серпень, 04 в 19:33

Російські окупанти здійснили чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски Донецької області, проте безуспішно.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 4 серпня.

– На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають, – йдеться у повідомленні.

Також українські захисники зупинили наступ росіян у районах Білогірки та Лозового.

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Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки вмілим діям ЗСУ, завершились крахом та втечею.

– Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають, – повідомили у Генштабі.

У Генштабі додали, що противник безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Мар’їнки, але і там зазнав втрат та відійшов.