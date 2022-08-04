Ворог наступав у районі Пісків, але безуспішно – Генштаб
Російські окупанти здійснили чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски Донецької області, проте безуспішно.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 4 серпня.
– На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають, – йдеться у повідомленні.
Також українські захисники зупинили наступ росіян у районах Білогірки та Лозового.
Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки вмілим діям ЗСУ, завершились крахом та втечею.
– Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають, – повідомили у Генштабі.
У Генштабі додали, що противник безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Мар’їнки, але і там зазнав втрат та відійшов.