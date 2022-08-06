Серпень, 05 в 21:48

Болгарія з початку повномасштабної агресії РФ передала Україні 4200 тонн зброї.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов.

– За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, €16 млн. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною, – зазначив він.

Михайлов стверджує, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.

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Заяви Михайлова прозвучали на тлі слів колишньої міністерки економіки Корнелії Нінової. Вона зазначала, що за її підписом жодна одиниця зброї не була передана Україні.

Виконувач обов’язків наголосив, що вона не підписала дозволи на експорт зброї на суму в понад мільйон євро.

У червні болгарський парламент відмовив у військовій підтримці України на запит посла України в Болгарії Віталія Москаленка. Очільник уряду Республіки Кирило Пєтков заявив, що Болгарія підтримає Україну гуманітарною допомогою.

Джерело: Nova.bg