Серпень, 10 в 15:48

Правоохоронці затримали жительку Одеси, яка допомогала виїхати за кордон громадянам призовного віку.

За даними слідства, жінка в тренажерних залах підшукувала чоловіків, що ухиляються від мобілізації, та пропонувала їм допомогу у виїзді. Полягала вона у виготовленні фіктивних документів про опіку над її 15-річним прийомним сином та перевезенні разом з підлітком за кордон.

Свої послуги правопорушниця оцінювала у $1,5 тис.

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– У такий спосіб жінка за грошову винагороду допомогла втекти з України трьом чоловікам призовного віку. Правопорушницю викрили оперативники Управління міграційної поліції Одещини спільно з ювенальними поліцейськими, слідчими Білгород-Дністровського районного відділу поліції та оперативниками Головного відділу внутрішньої та власної безпеки Південь ДПСУ під час чергової спроби виїхати за кордон разом з “ухилянтом”, – йдеться у повідомленні.

Жінці оголосили підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людиною, вчиненою щодо неповнолітнього його опікуном повторно (ч.ч.2,3 ст.149 ККУ).

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за фактом підробки документів.

Згідно з чинним законодавством, за скоєне жінці може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.