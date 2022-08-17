Серпень, 16 в 22:38

У вівторок, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова.

По яких саме об’єктах було завдано ударів, які “версії” події висувають окупанти і що з військової техніки росіян могло постраждати на захопленому агресорами Кримському півострові – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джанкойський район

Першими про вибухи близько сьомої ранку повідомили місцеві паблики в соцмережах, які публікували відео та фото того, що відбувається.

Зараз дивляться

Підконтрольна Кремлю влада Криму та Міноборони Росії стверджує, що йдеться про “детонацію боєприпасів” у селі Майське.

Через Майське проходить залізнична гілка у напрямку Керчі, також поряд розташована станція Азовська.

Загалом надвечір 16 серпня відомо про вибухи на складі боєприпасів у Майському, пожежу на трансформаторній підстанції в Джанкої та пошкодження місцевої залізниці. У сусідньому з Майським селі Азовське постраждало відділення російської поліції – його зачепило детонацією снарядів.

Окупаційна влада звинувачує у пошкодженні 10 км залізниці на півночі окупованого Криму вибух на складі російських боєприпасів у Майському.

Це ускладнило пересування поїздів до Криму з сусідньої Росії – вони не могли рушити далі за Владиславівку на сході півострова (район Феодосії).

Пізніше підконтрольний росіянам глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі нібито відновили.

Тим часом пожежу на трасформаторній підстанції у Джанкої локалізували.

Можливі втрати РФ у Джанкойському районі: за даними Telegram-каналу управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, в районі пошкодженої вибухами залізничної станції Азовська в окупованому Криму містилася військова техніка росіян та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкоя стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.

За попередніми даними, йдеться щонайменше про:

8 ЗРС С-400,

3 ЗРК С-300,

5 ЗРПК Панцир-С1,

440 ТПК (транспортно-пускових контейнерів), які повинні були вирушити до Херсонської та Запорізької областей для обстрілу Миколаєва та Запоріжжя,

17 ББМ,

10 САУ Гвоздика,

7 САУ Мста-С,

2 САУ ПІОН,

3 РСЗВ БМ-21 Град,

а також боєприпаси.

– І це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком. Джанкой – дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна мета чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. Адже констатуємо знову порушення правил куріння у невстановленому місці, – йдеться у повідомленні.

Тим часом Сергій Аксьонов стверджує, що нібито двоє чоловіків постраждали – один отримав уламкові поранення, іншого “стінкою придавило”. Він не уточнив, чи ці люди є військовими.

Реакція окупаційної “влади” і Росії. Аксьонов оголосив про те, що через вибухи в Джанкойському районі розширили зону дії режиму НС, який було введено після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці.

Міноборони Росії як одну з версій того, що сталося, вказало “диверсію”, проте не уточнило, хто міг би стояти за її організацією і чи є підозрювані. Там підтвердили, що постраждав склад військового призначення, а також “ЛЕП, електростанції, залізничне полотно та житлові будинки”.

Радник Аксьонова назвав ще одну версію події – на його думку, йдеться про “теракти”. Він, як і Міноборони РФ, не уточнив, хто міг би стояти за такими “терактами”.

Російські силовики порушили кримінальну справу за фактом події.

Реакція України. Українська влада офіційно не підтверджує і не спростовує причетність до “бавовни”, що відбувається в Криму.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підкреслив, що нові повідомлення про вибухи на територіях, які тимчасово зайняли окупанти, лунають щодня й щоночі.

– І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на Півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії й усіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби, – попросив глава держави.

Він підкреслив, що причини вибухів на окупованій території “можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитуючи визначення самих окупантів, “головотяпство”.

– Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше в окупантів буде можливостей творити зло та вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі, – відзначив Зеленський.

Він наголосив, що черга на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у себе в соцмережах заявив, що знищення складів із російською зброєю на окупованих українських територіях триватиме аж до їхнього звільнення.

Пізніше на відповідне запитання ЗМІ він знову відповів ухильно.

– По-перше, ви знаєте, що згідно з рішенням Ставки верховного головнокомандувача, було створено єдиний інформаційний центр. Тому все, що стосується Збройних сил України, я гадаю, слід дивитися на офіційні повідомлення, – заявив Єрмак.

При цьому він додав, що боротьба триватиме доти, доки Україна не поверне всі свої території та не деокупує їх.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, що “Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок та туризм. А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників та злодіїв”.

В ексклюзивному інтерв’ю The Guardian Подоляк додав, що в найближчі два-три місяці в Криму можуть бути нові атаки, подібні до сьогоднішніх.

– Наша стратегія – знищити логістику, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об’єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у їхніх власних силах, – пояснив Подоляк, не підтверджуючи і не спростовуючи чутки про причетність до вибухів ЗСУ.

ІноЗМІ про Джанкойські вибухи: так, NYT з посиланням на чиновника, який говорив на умовах анонімності, стверджує, що за вибухами на складі в Криму стоїть елітний український підрозділ.

У виданні припускають, що Україна з початку війни використовує нетрадиційну тактику, намагаючись дати відсіч ворогові, який значно перевищує її розмір.

Тим часом німецьке видання RND цитує відповідь канцлера Німеччини Олафа Шольца на запитання, чи може Україна використовувати західну зброю для ударів по окупованому росіянами Криму, який Москва публічно називає “своїм”.

Нагадаємо, що західні союзники стверджують, що передали Україні зброю з умовою, що Київ не використовуватиме її для ударів по Росії. Однак Шольц наголосив, що Захід, та Німеччина зокрема, підтримують Україну зброєю, щоб вона могла захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.

Шольц запевнив, що постачання зброї триватиме – і цю його риторику підтримала прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

– Росія не має виграти цю війну, це важливо для України та Європи. Поки йде війна, ми маємо залишатися непохитними, – зазначила вона.

Сімферопольський район

Місцеві, іноземні та російські ЗМІ стверджують, що у селищі Гвардійське Сімферопольського району пролунали вибухи в районі військової авіабази.

Водночас, проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на власні джерела стверджує, що вибух під Сімферополем, ймовірно, стався у військовій казармі Гвардійського. Також про вибухи саме у військовому містечку пише депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Яких втрат могла зазнати РФ у Гвардійському. Глава Bellingcat Христо Грозєв повідомив у себе у Twitter, що на авіабазі Гвардійського розташований 37-й змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилей (24 літаки – 12 Су-24М та 12 Су-25СМ). Однак поки що немає інформації про те, скільки саме літаків з авіабази, що стояли, постраждали.

Джерела Крим.Реалії повідомляють, що вибух на території військового містечка стався приблизно о 6-й ранку в казармі, кількість можливих втрат серед російських військовослужбовців, як і їх наявність, поки що невідомі.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від Міноборони Росії про вибухи на аеродромі у селищі Гвардійське наразі немає.

Наслідки вибухів у Криму: евакуація та величезні черги на виїзд

Після вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі кілька тисяч людей евакуювали із ближніх населених пунктів. Таку інформацію підтверджує і українська влада, і російські окупанти.

Так, Аксьонов заявив про “виселення всіх людей, що перебувають у 5-кілометровій зоні” від місця детонації боєприпасів у Джанкої.

Тим часом представниця Зеленського у Криму Таміла Ташева повідомляє, що на виїзд із Криму утворилися величезні черги, оскільки окупанти тікають із півострова.

Влада сусідньої Росії та її пропагандистські ЗМІ, тим часом, пишуть про рекордний трафік на Кримському мосту – в обидві сторони проїхало 38 тис. 297 автомобілів.

Правозахисна організація Крим SOS повідомляє, що агресори облаштували контрольно-пропускний пункт (КПП) перед Кримським мостом та перевіряють усіх, хто виїжджає з півострова.

Зазначається, що вибухи в Криму “привели до транспортної кризи і зростання паніки серед місцевого населення і росіян, що перебувають на півострові”.

– Після вибухів у селищі Гвардійське Сімферопольського району було помічено велику кількість гелікоптерів, які піднялися та полетіли у невідомому напрямку, – повідомив координатор організації Денис Савченко.

Фото: Типичный Джанкой, RoksolanaКримUA