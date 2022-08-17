Август, 16 в 22:38

Во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова.

По каким именно объектам были нанесены удары, какие “версии” произошедшего выдвигают оккупанты и что из военной техники россиян могло пострадать на захваченном агрессорами Крымском полуострове – читайте в материале Фактов ICTV.

Джанкойский район

Первыми о взрывах около семи утра сообщили местные паблики в соцсетях, которые публиковали видео и фото происходящего.

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Подконтрольные Кремлю власти Крыма и Минобороны России утверждают, что речь идет о “детонации боеприпасов” в селе Майское.

Через Майское проходит железнодорожная ветка в направлении Керчи, также рядом находится станция Азовская.

В целом к вечеру 16 августа известно о взрывах на складе боеприпасов в Майском, пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое и повреждении местной железной дороги. В соседнем с Майским селе Азовское пострадало отделение российской полиции – его зацепило детонацией снарядов.

Оккупационные власти винят в повреждении 10 км железной дороги на севере оккупированного Крыма взрыв на складе российских боеприпасов в Майском.

Это усложнило передвижение поездов в Крым из соседней России – они не могли двинуться дальше Владиславовки на востоке полуострова (район Феодосии).

Позднее подконтрольный россиянам глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе якобы восстановили.

Тем временем пожар на трасформаторной подстанции в Джанкое локализировали.

Возможные потери РФ в Джанкойском районе: по данным Telegram-канала управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, в районе поврежденной взрывами железнодорожной станции Азовская в оккупированном Крыму находилась военная техника россиян и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.

По предварительным данным, речь идет по меньшей мере о:

8 ЗРС С-400,

3 ЗРК С-300,

5 ЗРПК Панцирь-С1,

440 ТПК (транспортно-пусковых контейнерах), которые должны были отправиться в Херсонскую и Запорожскую области для обстрела Николаева и Запорожья,

17 ББМ,

10 САУ Гвоздика,

7 САУ Мста-С,

2 САУ Пион,

3 РСЗО БМ-21 Град,

а также боеприпасах.

– И это без учета того, что уже стояло и томилось под горячим крымским солнышком. Джанкой – очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего часа. Как и другие цели ждут своего часа. Ведь констатируем снова нарушение правил курения в неустановленном месте, – говорится в сообщении.

Тем временем Сергей Аксенов утверждает, что якобы двое мужчин пострадали – один получил осколочные ранения, другого “стенкой придавило”. Он не уточнил, являются ли эти люди военными.

Реакция оккупационных “властей” и России. Аксенов объявил о том, что из-за взрывов в Джанкойском районе расширили зону действия режима ЧС, который был введен после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке.

Минобороны России в качестве одной из версий произошедшего предположило, что это “диверсия”, однако не уточнило, кто мог бы стоять за ее организацией и есть ли подозреваемые. Там подтвердили, что пострадал склад военного назначения, а также “ЛЭП, электростанции, железнодорожное полотно и жилые дома”.

Советник Аксенова назвал еще одну версию произошедшего – по его мнению, речь идет о “терактах”. Он так же, как и Минобороны РФ, не уточнил, кто мог бы стоять за такими “терактами”.

Российские силовики возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Реакция Украины. Украинские власти официально не подтверждают и не опровергают причастность к происходящей в Крыму “бавовне”.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что новые сообщения о взрывах на территориях, которые временно заняли оккупанты, раздаются каждый день и ночь.

– И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на Юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы, – попросил глава государства.

Он подчеркнул, что причины взрывов на оккупированной территории “могут быть разные, очень разные, в частности, цитируя определение самих оккупантов, “головотяпство”.

– Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что очередь на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя чувствует, что Крым – не место для них.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак у себя в соцсетях сообщил, что уничтожение складов с российским оружием на оккупированных украинских территориях будет продолжаться вплоть до их освобождения.

Позднее на соответствующий уточняющий вопрос СМИ он вновь ответил уклончиво.

– Во-первых, вы знаете, что согласно решению Ставки верховного главнокомандующего, был создан единый информационный центр. Поэтому все, что касается Вооруженных сил Украины, я думаю, следует смотреть на официальные сообщения, – заявил Ермак.

При этом он добавил, что борьба будет продолжаться, пока Украина не вернет все свои территории и не деоккупирует их.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что “Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров”.

В эксклюзивном интервью The Guardian Подоляк добавил, что в ближайшие два-три месяца в Крыму могут быть новые атаки, подобные сегодняшним.

– Наша стратегия – уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в их собственных силах, – пояснил Подоляк, не подтверждая и не опровергая слухи о причастности к произошедшему ВСУ.

ИноСМИ о Джанкойских взрывах: так, NYT со ссылкой на чиновника, говорившего на условиях анонимности, утверждает, что за взрывами на складе в Крыму стоит элитное украинское подразделение.

В издании предполагают, что Украина с начала войны использует нетрадиционную тактику, пытаясь дать отпор врагу, значительно превосходящему по размеру.

Тем временем немецкое издание RND цитирует ответ канцлера Германии Олафа Шольца на вопрос о том, может ли Украина использовать западное оружие для ударов по оккупированному россиянами Крыму, который Москва публично называет “своим”.

Напомним, что западные союзники утверждают, что передали Украине оружие с условием, что Киев не станет использовать его для ударов по России. Однако Шольц подчеркнул, что Запад, и Германия в частности, поддерживают Украину оружием, чтобы она могла оградить свой суверенитет и территориальную целостность.

Шольц заверил, что поставки оружия продолжатся – и эту его риторику поддержала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

– Россия не должна выиграть эту войну, это важно для Украины и Европы. Пока идет война, мы должны оставаться непоколебимыми, – отметила она.

Симферопольский район

Местные, иностранные и российские СМИ утверждают, что в поселке Гвардейское Симферопольского района раздались взрывы в районе военной авиабазы.

В то же время проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на собственные источники утверждает, что взрыв под Симферополем, вероятно, произошел в военной казарме Гвардейского. Также о взрывах именно в военном городке пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Какие потери могла понести РФ в Гвардейском. Глава Bellingcat Христо Грозев сообщил у себя в Twitter, что на авиабазе Гвардейского находится 37-й смешанный авиаполк российских Военно-космических сил в составе двух эскадрилий (24 самолета – 12 Су-24М и 12 Су-25СМ). Однако пока нет информации о том, сколько именно самолетов из стоявших на авиабазе пострадало.

Источники Крым.Реалии сообщают, что взрыв на территории военного городка произошел предположительно в 6 утра в казарме, число возможных потерь среди российских военнослужащих, как и их наличие, пока неизвестны.

Отметим, что официального подтверждения от Минобороны России о взрывах на аэродроме в поселке Гвардейское пока нет.

Последствия взрывов в Крыму: эвакуация и огромные очереди на выезд

После взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе несколько тысяч человек эвакуировали из ближних населенных пунктов. Такую информацию подтверждают и украинские власти, и российские оккупанты.

Так, Аксенов заявил о “выселении всех людей, находящихся в 5-километровой зоне” от места детонации боеприпасов в Джанкое.

Тем временем представительница Зеленского в Крыму Тамила Ташева сообщает, что на выезд из Крыма образовались огромные очереди, поскольку оккупанты бегут с полуострова.

Власти соседней России и их пропагандистские СМИ, тем временем, пишут о рекордном трафике на Крымском мосту – в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей.

Правозащитная организация Крым SOS сообщает, что агрессоры обустроили контрольно-пропускной пункт (КПП) перед Крымским мостом и проверяют всех, кто выезжает с полуострова.

Отмечается, что взрывы в Крыму “привели к транспортному кризису и росту паники среди местного населения и находящихся на полуострове россиян”.

– После взрывов в поселке Гвардейское Симферопольского района было замечено большое количество вертолетов, которые поднялись и полетели в неизвестном направлении, – сообщил координатор организации Денис Савченко.

Фото: Типичный Джанкой, RoksolanaКрымUA