У День Незалежності в Харкові знову лунають вибухи

Серпень, 24 в 10:32

Уранці 24 серпня в Харкові знову лунають вибухи.

Близько першої ночі під обстрілом перебував Новобаварський район.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив тоді про прильоти за кількома адресами. Про постраждалих на той час інформації не було.

Зараз дивляться

Подробиць ранкового обстрілу поки що теж немає.

24 серпня ворог атакував, за попередньою інформацією, ракетами типу С-300 селище Докучаєвське в Харківському районі.

Там зруйновано господарчу будівлю та спалахнула масштабна пожежа. Минулося без постраждалих.

Шевченківський район Харкова напередодні російські окупанти обстрілювали тричі – близько 13:00, 21:00 та 23:00.

Увечері російські загарбники, імовірно, випустили касетні боєприпаси з реактивних систем залпового вогню.

Зазнали руйнувань житлові будинки. Крім того, поранення дістав 38-річний чоловік.

За дві години в місті, скоріше за все, вибухнула ракета типу Калібр.

У районі знову постраждали житлові будинки, а також спалахнула пожежа.

Також було вибито вікна будинку в Новобаварському районі.

Уже вночі харківські медики госпіталізували до лікарні 33-річну жінку з вибуховою травмою.

Разом із нею до медичного закладу потрапила і її п’ятирічна донька – дитина пережила такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.

24 серпня 31-ша річниця незалежності співпала з шістьма місяцями повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.