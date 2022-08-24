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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Гевко |
День Незалежності та півріччя повномасштабного вторгнення: що відбувається на 182-й день війни

День Незалежності та півріччя повномасштабного вторгнення: що відбувається на 182-й день війни

Україна святкує 31-ший День Незалежності на фоні повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Виповнюється рівно шість місяців від дня, коли російські агресори розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Американські ЗМІ повідомляють з посиланням на свої анонімні джерела у Вашингтоні, що США готують новий пакет військової допомоги Україні до Дня Незалежності на суму близько $3 млрд.

Російські окупанти в ніч на 24 серпня вчергове обстріляли Харків.

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00:44 - 24 серпня

Росія вдарила ракетами в об’єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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00:42 - 24 серпня

У перші хвилини Дня Незалежності пролунали вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

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00:12 - 24 серпня
США готують новий пакет військової допомоги Україні

США мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $3 млрд на День Незалежності 24 серпня.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

За їхньою інформацією, через те, що війна Росії проти України затягується, допомога США з безпеки переходить у довгострокову кампанію.

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