День Незалежності та півріччя повномасштабного вторгнення: що відбувається на 182-й день війни

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США готують новий пакет військової допомоги Україні

США мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $3 млрд на День Незалежності 24 серпня.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

За їхньою інформацією, через те, що війна Росії проти України затягується, допомога США з безпеки переходить у довгострокову кампанію.