День Незалежності та півріччя повномасштабного вторгнення: що відбувається на 182-й день війни
Україна святкує 31-ший День Незалежності на фоні повномасштабної війни з Російською Федерацією.
Виповнюється рівно шість місяців від дня, коли російські агресори розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.
Американські ЗМІ повідомляють з посиланням на свої анонімні джерела у Вашингтоні, що США готують новий пакет військової допомоги Україні до Дня Незалежності на суму близько $3 млрд.
Російські окупанти в ніч на 24 серпня вчергове обстріляли Харків.
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