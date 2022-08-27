Серпень, 27 в 14:06

Моряки зможуть перетинати кордон і виїжджати з України за погодженням територіального центру комплектування.

Відповідне рішення ухвалив уряд на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він пояснив, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які:

є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах;

студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. Наразі у світовому торговельному мореплавстві працює понад 100 тис. українців.

Тому він переконаний, що таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.

Нагадаємо, з 1 вересня 2022 року українські чоловіки-підприємці зможуть виїжджати за кордон у короткострокові відрядження.

Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

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