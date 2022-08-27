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Факты / Украина

Моряки смогут выезжать за границу — Шмыгаль назвал условие

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Моряки смогут выезжать за границу — Шмыгаль назвал условие
Фото: Depositphotos

Моряки смогут пересекать границу и выезжать из Украины исключительно после согласования с территориальным центром комплектования.

Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что выезжать за границу разрешат мужчинам, которые:

Сейчас смотрят
  • являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах;
  • студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина является одним из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. Сейчас в мировом торговом мореходстве работает более 100 тыс. украинцев.

Поэтому он уверен, что такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет.

Напомним, с 1 сентября 2022 года украинские мужчины-предприниматели смогут выезжать за границу в краткосрочные командировки.

Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности.

Как предпринимателю выехать за границу во время военного положения – читайте в нашем материале.

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