Як чоловікам виїхати за кордон з 1 вересня: умови та документи
З 1 вересня 2022 року українські чоловіки-підприємці зможуть виїжджати за кордон за короткострокові відрядження.
Скористатися такою послугою зможуть ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.
Як чоловіку виїхати закордон на 7 днів під час воєнного стану – читайте в матеріалу Фактів ICTV.
Умови виїзду
Виїхати зможуть лише ті підприємці, які:
- мають середню заробітну плата в компанії не менше 20 тис. грн;
- подали податкову звітність;
- не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне страхування;
- мають кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу не менше 10 осіб;
- внесли гарантований платіж у 200 тис. грн.
Що стосується гарантованого платежу (застави) – попередньо підприємець вноситиме 200 тис. грн на власний рахунок в Ощадбанку.
Ці гроші повернуться після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.
Якщо підприємець не повернувся в Україні, 200 тис. грн перераховують на потреби Міністерства оборони.
Крім того, виїхати за кордон чоловік має право лише на 7 днів.
Як чоловіку виїхати за кордон
За інформацією Мінцифри, для мобільності бізнесу в умовах воєнного стану з 1 вересня на порталі Дія запускається спеціальна послуга єВідрядження.
19 серпня 2022 року уряд ухвалив постанову, яка дозволяє впровадити цю послугу в експериментальному форматі. Про це повідомили у Мінцифрі.
Аби скористатися послугою єВідрядження чоловіку потрібно мати статус ФОП або бути юридичною особою приватної форми власності. Це має бути підтверджено у Дії.
Далі потрібно виконати усі умови:
- внести заставу на суму 200 тис. грн в Ощадбанк;
- перевірити усі документи – чи подана податкова звітність, чи немає заборгованості тощо.
- якщо підприємець має заборгованість чи не подав певні звіти – це потрібно виправити;
- на порталі Дія знайти послугу єВідрядження та завантажити усі документи;
- користуючись підказками на екрані заповнити необхідні дані та безпосередньо саме відрядження.