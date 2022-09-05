Вересень, 05 в 18:40

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко підтвердив інформацію про звільнення від російських загарбників селища Високопілля на Херсонщині.

Про це Самойленко заявив Новинам Приазов’я – проєкту Радіо Свобода.

За його словами, Високопілля – це взірець незламності та боротьби. Самойленко нагадав, що на початку окупації наші військові у селищі стояли до останнього, і для загарбників воно було дуже важким об’єктом.

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– Тому так символічно те, що воно зараз дійсно звільнене, – сказав Самойленко і зауважив, що селище звільнили позавчора.

Голова облради розповів, що з 3 на 4 вересня наші підрозділи “вийшли на селище”, а окупанти кинули свою техніку і зброю.

Олександр Самойленко підтвердив, що державний прапор встановили на місцевій лікарні.

Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження від Збройних сил.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував фото, на якому один із бійців ЗСУ вивісив державний прапор у Високопіллі.