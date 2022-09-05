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Голова Херсонської облради підтвердив звільнення Високопілля

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Голова Херсонської облради підтвердив звільнення Високопілля
Фото: Pixabay

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко підтвердив інформацію про звільнення від російських загарбників селища Високопілля на Херсонщині.

Про це Самойленко заявив Новинам Приазов’я – проєкту Радіо Свобода.

За його словами, Високопілля – це взірець незламності та боротьби. Самойленко нагадав, що на початку окупації наші військові у селищі стояли до останнього, і для загарбників воно було дуже важким об’єктом.

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– Тому так символічно те, що воно зараз дійсно звільнене, – сказав Самойленко і зауважив, що селище звільнили позавчора.

Голова облради розповів, що з 3 на 4 вересня наші підрозділи “вийшли на селище”, а окупанти кинули свою техніку і зброю.

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Олександр Самойленко підтвердив, що державний прапор встановили на місцевій лікарні.

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Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження від Збройних сил.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував фото, на якому один із бійців ЗСУ вивісив державний прапор у Високопіллі.

Джерело: Радіо Свобода
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