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Факти / Україна

Україна очікує отримати €3 млрд допомоги від ЄС до кінця року – Шмигаль

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україна очікує отримати €3 млрд допомоги від ЄС до кінця року – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль  на засіданні уряду оголосив, що отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро розблоковано.

– Щодо фінансів. Ми розблокували отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро. Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення 5 млрд євро. Ще 3 млрд очікуємо до кінця цього року, – каже Шмигаль.

Також він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення.

– Сподіваюся на таке ж швидке ухвалення пропозиції Європейським Парламентом і Радою ЄС, – додав він.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що Україна розпочала політичні консультації щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та лідерами ЄС. Нашій державі потрібна підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро.

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