Європейська комісія офіційно запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги на загальну суму €5 млрд.

Про це поінформувала в своєму офіційному Twitter-акаунті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що цей транш доповнить ті €10 млрд, які Євросоюз уже надав нашій державі у фінансовій, гуманітарній та військовій сферах.

The situation in Ukraine requires our full support.

Today the @EU_Commission proposes an additional €5 billion in macro-financial assistance for the country.

This is on top of the €10 billion the EU already provided in financial, humanitarian and military aid. pic.twitter.com/B60lueYl0Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022