Вересень, 07 в 13:42

Європейська комісія офіційно запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги на загальну суму €5 млрд.

Про це поінформувала в своєму офіційному Twitter-акаунті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові €5 млрд макрофінансової допомоги, – зазначила політик.

Вона уточнила, що цей транш доповнить ті €10 млрд, які Євросоюз уже надав нашій державі у фінансовій, гуманітарній та військовій сферах.

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The situation in Ukraine requires our full support. Today the @EU_Commission proposes an additional €5 billion in macro-financial assistance for the country. This is on top of the €10 billion the EU already provided in financial, humanitarian and military aid. pic.twitter.com/B60lueYl0Q — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

– Україна має виграти цю війну… Євросоюз продовжить робити свій внесок у забезпечення того, щоб це сталося, – заявила фон дер Ляєн.

Транш на €5 млрд є частиною пакету макрофінансової допомоги Україні на загальну суму €9 млрд, затвердженого в травні цього року. Досі Київ отримав з цього пакету лише €1 млрд (на початку вересня).

Як уточнили в пресслужбі Єврокомісії, ще €3 млрд будуть надані нашій державі “якнайшвидше”.

Другий транш на €5 млрд мають ще затвердити Європарламент та Рада ЄС. Після цього буде підписано меморандум про надання цих коштів між Україною та ЄС, і Єврокомісія зможе переказати кошти Києву.

Кошти будуть спрямовані на задоволення негайних фінансових потреб України, які виникли через повномасштабне вторгнення військ РФ.