Вересень, 13 в 17:56

В Україні зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох колаборантів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

З початком повномасштабного вторгнення РФ керувати окупаційною адміністрацією призначений колишній депутат від Партії регіонів, голова Старобільської райдержадміністрації до 2014 року.

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До діяльності псевдооргану влади він залучив своїх колег. На посаду “в.о. заступника голови адміністрації Старобільського району ЛНР” – мера Старобільська у 2010-2015 роках, на посаду “радника голови” – колишнього заступника з каденції в РДА.

На цих посадах підозрювані поширюють проросійські гасла на підтримку окупантів і держави-агресора. Вони беруть участь у нарадах під головуванням “уряду” так званої “ЛНР”, проводять збори з налагодження роботи псевдоорганів влади тощо.

При процесуальних органах прокуратури Луганщини організованій групі посадовців–”гауляйтерів” окупаційної “адміністрації Старобільського району ЛНР” повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нині зрадників оголосили в розшук. В ході досудового розслідування суд наклав арешт на майно підозрюваних – житлові будинки, квартири, транспортні засоби, земельні ділянки. Їм загрожує до 12 років в’язниці.