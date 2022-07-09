Липень, 09 в 16:38

У суботу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками будівельних компаній. Темою зустрічі було відновлення зруйнованої російськими обстрілами інфраструктури.

Відео зустрічі глава держави оприлюднив на офіційних сторінках у соцмережах.

За словами Зеленського, влада зараз працює над відбудовою України. І сьогодні на зустрічі з представниками підрядників будівництва автодоріг обговорювалося відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни.

Зараз дивляться

– Хочу подякувати за те, що ви всі в Україні, працюєте. Дякую за велику роботу, допомогу та підтримку щодо оборони наших міст – як центральних доріг, так і місцевості. Що всі потужні будівельні компанії це робили, – зазначив Зеленський на зустрічі.

Президент наголосив: важливо, що будівельні компанії продовжують працювати в Україні, попри повномасштабне вторгнення російських військ.

На зустрічі були присутні представники Офісу президента України та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як відомо, 4-5 липня в швейцарському місті Лугано проходила Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) за участю понад 40 держав світу та більш ніж 20 міжнародних організацій.

На цьому заході було представлено масштабний план післявоєнного відновлення України, який передбачає три етапи. Вже зараз він оцінюється у $750 млрд. Як зазначав прем’єр Денис Шмигаль, конкретні інфраструктурні збитки, які сьогодні вже обраховані, зафіксовані на електронній мапі з координатами і фотофіксацією, складають понад $100 млрд.

Учасники конференції затвердили підсумкову декларацію, яка передбачає сім ключових принципів процесу післявоєнної відбудови України.