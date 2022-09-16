Вересень, 16 в 14:36

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку Азов.

За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації “ДНР”.

Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих 1-го та 2-го армійських корпусів. Зокрема, проходив службу в загоні спеціального призначення “республіканської гвардії ДНР”.

Зараз дивляться

– До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до РФ. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності. Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення, – повідомили в СБУ.

Після входження до лав ЗСУ він мав передавати спецслужбам РФ інформацію про місця дислокації та переміщення наших військ, а також кількість їх особового складу і техніки.

Чоловіку повідомлено про підозру в участі у терористичній організації. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.