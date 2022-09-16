Агент РФ намагався влаштуватися до полку Азов, щоб передавати ворогу дані про ЗСУ
Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку Азов.
За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації “ДНР”.
Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих 1-го та 2-го армійських корпусів. Зокрема, проходив службу в загоні спеціального призначення “республіканської гвардії ДНР”.
– До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до РФ. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності. Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення, – повідомили в СБУ.
Після входження до лав ЗСУ він мав передавати спецслужбам РФ інформацію про місця дислокації та переміщення наших військ, а також кількість їх особового складу і техніки.
Чоловіку повідомлено про підозру в участі у терористичній організації. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.