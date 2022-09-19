Виривали нігті і били дверима по голові: як росіяни катували шріланкійців на Харківщині

Вересень, 19 в 9:35

Громадяни Шрі-Ланки, які потрапили у полон до російських загарбників під час окупації Харківської області, розповіли про звірства росіян.

За словами начальника Слідчого управління поліції у Харківській області Сергія Болвінова, серед іноземців були жінка та шестеро чоловіків, які на початку повномасштабного вторгнення перебували у Куп’янську.

Вони злякались війни, тому вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись. У травні намагались пішки дійти до Харкова, але на першому ж блокпості росіян їх затримали, зв’язали руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

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– Там шріланкійців тримали у нелюдських умовах, змушували працювати прибиральниками. Жінку тримали в карцері два місяці. Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові, – розповіли в поліції.

За словами Болвінова, оскільки окупанти не говорять англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі від них хотіли і за що катували.

Але росіяни під час тортур казали слово money. Судячи з цього, вони вимагали із затриманих грошей.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки. Дорогою їх зустрів охоронець готелю, який приютив та повідомив про це українській поліції.

Фото: Сергій Болвінов