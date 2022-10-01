Жовтень, 01 в 12:51

Служба безпеки України повідомила про підозру дев’яти особам, причетним до організації незаконних псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих українських територіях.

Як поінформували в СБУ, йдеться про псевдореферендуми в Донецькій та Луганській областях.

Підозру, зокрема, отримав ватажок терористичного формування “ЛНР” Леонід Пасічник. Саме він 20 вересня підписав фейковий закон про проведення псевдореферендуму на окупованих територіях Луганщини щодо “входження до складу РФ”.

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Після цього Пасічник звернувся до так званих депутатів нелегітимної “народної ради ЛНР” щодо набрання чинності цього “документа”.

Крім того, за його вказівками були створені “виборчі комісії”, профінансована підготовка та проведення фейкового референдуму.

За даними слідства, Пасічник систематично брав участь у пропагандистських заходах, де заявляв про необхідність “приєднання” до РФ. А в перший день псевдореферендуму він публічно закликав громадян активно брати участь у “голосуванні”.

Крім того, підозру отримали вісім так званих депутатів “народної ради ДНР”. Вони проголосували за так званий закон про псевдореферендум та звернулися до ватажка цього терористичного формування Дениса Пушиліна з приводу його підписання.

Йдеться про таких осіб: Максим Книш, Олександр Мальков, Наталія Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасія Селіванова, Олександр Бондаренко, Олександр Дяговець, Олексій Жигулін.

Організатори псевдореферендумів РФ отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України). Зловмисників планують оголосити в розшук.

Як відомо, маріонетки Кремля протягом 23-27 вересня організували псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

А 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію цих областей.

У відповідь на ці дії Кремля президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО. Він також повідомив, що Україна не проводитиме переговорів із РФ, доки її президентом є Путін.