Тисячі кримчан намагаються втекти від мобілізації: Чубаров про проблеми з виїздом з півострова

Жовтень, 05 в 18:38

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про те, що у кримчан, які тікають з півострова через примусову мобілізацію в РФ, виникають проблеми, пов’язані з бажанням повернутися в Україну.

– Тисячі і тисячі мешканців Криму, які відгукнулися на заклики української влади, уникають примусової мобілізації до російської армії. Вони знайшли такий спосіб уникнення як покинути Крим і через території третіх країн повернутися на материкову Україну, – говорить Чубаров.

Проблема виникає через те, що їхніх документів не достатньо, аби їхати далі.

– В Криму всім громадянам України нав’язували російські паспорти. Тобто у цих людей негаразди з документами, щоб вони могли вирушити до України чи інших країн. Бо яка країна буде пропускати їх без закордонних паспортів, – каже він.

Крім того, голова Меджлісу зазначив, що консульські служби не в змозі за короткий термін, декілька місяців, оформити їм ці документи.

Зараз дивляться

– Хлопці, яким по 19 років, не можуть перетнути кордон, бо в них на руках лише свідоцтво про народження українського зразка. Цим хлопцям, коли сталася окупація Криму, було лише 11 років. Зараз їм 19 років, у них є примусово нав’язані російські паспорти. Вони не можуть з цими документами в’їхати на територію України, треба зараз ідентифікувати їх, дати довідку щодо в’їзду на територію України, – пояснює Чубаров.

Він нагадав, що вчора урядом України було ухвалено рішення про створення міжвідомчої робочої групи для вирішення цих питань.