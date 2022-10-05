Тысячи крымчан пытаются уйти от мобилизации: Чубаров о проблемах с выездом с полуострова

Октябрь, 05 в 18:38

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о том, что у крымчан, бегущих с полуострова из-за принудительной мобилизации в РФ, возникают проблемы, связанные с желанием вернуться в Украину.

— Тысячи и тысячи жителей Крыма, откликнувшихся на призыв украинских властей, избегают принудительной мобилизации в российскую армию. Они нашли такой способ как покинуть Крым и через территории третьих стран вернуться на материковую Украину, – говорит Чубаров.

Проблема возникает из-за того, что их документов не достаточно, чтобы следовать дальше.

– В Крыму всем гражданам Украины навязывали российские паспорта. То есть у этих людей проблемы с документами, чтобы они могли следовать в Украину, в другие страны. Какая страна будет пропускать их без загранпаспортов, — говорит он.

Кроме того, глава Меджлиса отметил, что консульские службы не в состоянии за короткий срок, несколько месяцев, оформить им эти документы.

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— Ребята, которым по 19 лет, не могут пересечь границу, потому что у них на руках только свидетельство о рождении украинского образца. Этим ребятам, когда произошла оккупация Крыма, было всего 11 лет. Сейчас им 19 лет, им принудительно навязаны российские паспорта. Они не могут с этими документами въехать на территорию Украины, нужно сейчас идентифицировать их, дать справку о въезде на территорию Украины, — объясняет Чубаров.

Он напомнил, что вчера правительство Украины приняло решение о создании межведомственной рабочей группы для решения этих вопросов.