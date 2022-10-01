Війна РФ з Україною призвела до найгіршої глобальної продовольчої кризи з 2008 – МВФ

Жовтень, 01 в 18:45

Різке зростання цін на продовольство та добрива, викликане війною РФ, розв’язаною проти України, створює найсерйознішу глобальну продовольчу кризу як мінімум з 2008 року, ставлячи під загрозу життя та кошти на існування 345 мільйонів людей.

Про це заявив у п’ятницю Міжнародний валютний фонд, пише WSJ.

У той час як продовольчий шок торкається країн у різних частинах світу, найтяжчі наслідки відчувають 48 країн, переважно з низьким рівнем доходу, багато з яких залежать від імпорту з України та Росії. Близько половини цих країн, таких як Сомалі, Південний Судан та Ємен, особливо вразливі через існуючі серйозні економічні проблеми та слабкі інститути, йдеться в новому звіті економістів МВФ.

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Відсутність продовольчої безпеки зростає з 2018 року, оскільки суворі погодні явища, регіональні конфлікти та пандемія Covid-19 порушили виробництво та розподіл продуктів харчування та призвели до зростання цін на них.

Ситуація різко погіршилася після вторгнення Росії до України. Експорт продуктів харчування та добрив із двох країн різко впав, що спонукало деякі інші країни запровадити експортні обмеження. У сукупності на ці дві країни припадає 30% світової торгівлі пшеницею, 20% кукурудзи та 75% олії.

– Результатом є безпрецедентна кількість – 345 мільйонів осіб, – чиї життя та засоби до існування перебувають у безпосередній небезпеці через гостру нестачу продовольства. У всьому світі понад 828 мільйонів людей щоночі лягають спати голодними, – йдеться у повідомленні.

Хоча ціни на продовольство знизилися після відновлення експорту зерна з України, вони, як і раніше, залишаються значно вищими за довоєнний рівень. І перспективи наступного року залишаються невизначеними, оскільки війна порушила сільськогосподарську та економічну діяльність.

За оцінками МВФ, продовольчий шок збільшує пов’язані з продовольством витрати 48 постраждалих країн майже на 9 млрд доларів, а для ліквідації гострої нестачі продовольства у 2022 році буде потрібно 50 млрд доларів.

Очікується, що виконавча рада МВФ затвердить нове вікно екстреного фінансування для подолання продовольчого шоку, надавши мільярди доларів протягом наступного року найуразливішим країнам.

Крім того, МВФ та Світовий банк готуються провести зустріч у Вашингтоні 10 жовтня для обговорення глобального економічного спаду та пов’язаних із цим питань. Серед тем, які обговорюватимуть фінансові чиновники та центральні банки з усього світу, – висока інфляція, зростання відсоткових ставок, турбулентність на ринку, що посилюється, і наслідки російського вторгнення в Україну.