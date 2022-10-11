Масований обстріл 12 областей та загроза повторних атак: що відбувається на 230-ту добу війни (онлайн)
10 жовтня російські війська масовано обстріляли територію України.
Під вогонь окупантів потрапили одразу 12 регіонів.
Станом на 21:00 у Міністерстві внутрішніх справ зафіксували 74 обстріли.
Під час масованої ворожої атаки вбито 14 людей. Ще 97 дістали поранення.
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявляє, що в ніч проти 11 жовтня російські війська цілком імовірно можуть продовжити обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури України.
На його переконання, росіяни, розвідавши цілі, захочуть уразити те, що не змогли уразити 10 жовтня.
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