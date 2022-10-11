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Факти / Україна
Тетяна Забожко |
Масований обстріл 12 областей та загроза повторних атак: що відбувається на 230-ту добу війни (онлайн)

Масований обстріл 12 областей та загроза повторних атак: що відбувається на 230-ту добу війни (онлайн)

10 жовтня російські війська масовано обстріляли територію України.

Під вогонь окупантів потрапили одразу 12 регіонів.

Станом на 21:00 у Міністерстві внутрішніх справ зафіксували 74 обстріли.

Під час масованої ворожої атаки вбито 14 людей. Ще 97 дістали поранення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявляє, що в ніч проти 11 жовтня російські війська цілком імовірно можуть продовжити обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури України.

На його переконання, росіяни, розвідавши цілі, захочуть уразити те, що не змогли уразити 10 жовтня.

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Пряма трансляція
00:41 - 11 жовтня

Під Бахмутом Донецької області точаться важкі кровопролитні бої після того, як Росія перекинула туди кілька тисяч засуджених.

Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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