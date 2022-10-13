Жовтень, 13 в 19:17

Іспанія надасть Україні чотири зенітно-ракетні комплекси HAWK для зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів Північноатлантичного союзу.

– Україна добивається гарних успіхів, відштовхуючи назад загарбницькі російські сили на Сході та Півдні. Союзники НАТО постачають сучасні системи, зокрема артилерію, засоби протиповітряної оборони і броньовані транспортні засоби, – заявив Столтенберг.

Генсек Союзу додав, що вечері 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков доповів про актуальну ситуацію на полі бою.

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– Хочу привітати сьогоднішнє оголошення Іспанії про передачу чотирьох пускових установок HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України. Це доповнює те, що інші союзники доставили впродовж останніх декількох днів. Я дякую всім союзникам за значні внески. Я наполегливо закликаю їх продовжувати це посилювати, – наголосив він.

Крім того, Столтенберг заявив, що НАТО передасть Україні 100 станцій для глушіння безпілотників, що допоможе зробити неефективними ворожі БпЛА, як російського, так і іранського виробництва. Це, на думку генсека, зміцнить захист українців та інфраструктури України.

Довідка. HAWK, або MIM-23 HAWK, – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності, виробництва компанії Raytheon.

Спочатку система мала діапазон – 25 км, стеля – 13 700 м. Після модернізації: максимальна дальність перехоплення цілей 40 км (мінімальна – 2,5 км), максимальна висота перехоплення 17,7 км (мінімальна – 30-60 м).

Джерело: Oana Lungescu