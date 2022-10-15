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Факти / Україна

Байден оголосив про надання військової допомоги Україні на $725 млн

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Білий дім
Фото: Getty Images

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $725 млн.

Це свідчить із повідомлення на сайті адміністрації президента США.

У рішенні американського президента Джо Байдена йдеться про те, що він делегує Державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження розпорядитися про виділення Україні $725 млн “на предмети та послуги оборонного призначення Міністерства оборони, військову освіту та підготовку для надання допомоги Україні”.

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У повідомленні не наводять подробиць вмісту пакета військової допомоги.

Однак раніше видання Reuters писало, що оборонна підтримка України, імовірно, може містити боєприпаси і бронемашини Humvee.

Додамо, напередодні, через скандал з американським мільярдером Ілоном Маском, до Міністерства оборони США надійшов запит, що Маск відмовляється в майбутньому фінансувати надання послуг супутникового зв’язку Starlink. У Пентагоні заявили, що обговорюють можливість фінансування даних супутників.

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Джерело: White House
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