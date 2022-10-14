Жовтень, 14 в 20:55

Міністерство оборони США отримало запит від засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска з проханням узяти на себе фінансування його супутникової мережі Starlink, яка забезпечувала критичний зв’язок на полі бою для українських військових сил під час війни з Росією.

Про це AP повідомив неназваний американський чиновник.

За його словами, питання фінансування роботи Starlink обговорювалося на нарадах Пентагону, і старші керівники оборонного відомства ще розмірковують над цим питанням, не ухваливши наразі жодних рішень.

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Представник Пентагону заявив, що відомство “підтримує контакт зі SpaceX” з приводу системи Starlink, але відмовився відповісти, чи було отримано лист від компанії Маска, або надати будь-які подробиці про переговори і про те, чи стосувалося воно питання оплати послуг Starlink.

Система Ілона Маска Starlink, що складається з більш ніж 2,2 тис. низькоорбітальних супутників, забезпечує широкосмуговим інтернетом понад 150 тис. українських наземних станцій. На початку п’ятниці Маск написав у Twitter, що підтримка комунікаційних потреб України обходиться SpaceX у $20 млн на місяць.

Крім терміналів, він написав у Twitter, що компанії доводиться створювати, запускати, обслуговувати і поповнювати запаси супутників і наземних станцій.

AP пише, що важко переоцінити “життєво важливу роль” супутникового інтернету Starlink в обороні України.

– Наприклад, він допомагає операторам розвідувальних безпілотників на передовій завдавати артилерійських ударів по ключових російських об’єктах. Високопоставлений військовий чиновник у п’ятницю дав зрозуміти, що США вважають цю систему винятково ефективною на полі бою.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на численні запитання під час брифінгу, заявила, що Міністерство оборони США працює зі своїми колегами з України.

– Ми знаємо, що існує такий попит і (супутниковий зв’язок, – Ред.) необхідний, і ми хочемо бути в змозі забезпечити стабільний зв’язок для українських сил і для України, – сказала вона.

Прохання Ілона Маска про те, щоб Пентагон узяв на себе сотні мільйонів доларів, у які, за його словами, обходиться ця система, надійшло на тлі суперечки у Twitter між Маском і президентом України Володимиром Зеленським. Маск згадав про ці тертя, припустивши, що вони можуть вплинути на його рішення припинити фінансування систем з боку його компанії.

Минулого тижня у своєму Twitter Маск стверджував, що для досягнення миру Росії слід дозволити зберегти Кримський півострів, який вона захопила 2014 року. Він також сказав, що Україна повинна прийняти нейтральний статус, відмовившись від спроби вступити в НАТО.

Маск також запустив у Twitter опитування про те, чи повинна “воля народу” вирішувати, чи залишаться захоплені регіони у складі України, чи увійдуть до складу Росії.

У відповідь Зеленський із сарказмом опублікував у Твіттері власне опитування на тему “Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну чи той, що підтримує Росію”. Маск відповів Зеленському, що “я, як і раніше, дуже сильно підтримую Україну, але переконаний, що масована ескалація війни завдасть величезної шкоди Україні та, можливо, всьому світу”.

Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині, грубістю відповів на початковий “план миру” від Ілона Маска.

Україна заявила, що знайде рішення для підтримки роботи Starlink після повідомлень про те, що SpaceX Маска більше не може платити за критично важливі супутникові послуги.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Starlink забезпечуватиме “стабільний зв’язок” до закінчення переговорів, повідомляє Reuters.

– Давайте відверто. Подобається це кому-небудь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти в найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на свої стратегії. Україна знайде рішення, щоб Starlink продовжив роботу, – написав Подоляк у Twitter.

Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. ???????? знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022

AP зазначає, що прохання Маска про те, щоб Пентагон почав оплачувати витрати, прозвучало в той момент, коли Космічні сили США і Пентагон розглядають питання про те, як комерційні постачальники відіграватимуть роль у забезпеченні національної безпеки.