552 населені пункти без світла: яка ситуація з водою та енергозабезпеченням у Дніпрі, Києві та області

Жовтень, 18 в 16:47

Про наслідки ранкових ракетних ударів по енергетичній системі України повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Сьогоднішній ранок ворог розпочав з підступних обстрілів об’єктів енергозабезпечення столиці. Внаслідок чого деякі райони Києва залишилися без води та світла. Зараз працюємо над відновленням резервного живлення. У Києві пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, є перебої з постачанням світла у Деснянському районі та водопостачанням лівого берега столиці, – повідомили в Офісі президента.

Також без світла залишилося понад 2 тис. мешканців у Броварському та Вишгородському районах.

Крім того, у результаті атаки на Житомир у місті частково немає світла та води. Під обстрілами цієї доби були й Миколаївська область та місто Дніпро.

Зараз дивляться

– Під обстрілом було і Дніпро, пошкоджено об’єкт енергозабезпечення. Станом на зараз ситуація залишається критичною, особливо важко буде у пікові години споживання електроенергії, – додав Тимошенко.

В Офісі президента закликали обмежити електроспоживання в пікові часи з 17:00 до 23.00.

Зараз без світла в Україні залишається 552 населених пункти, переважна більшість – на Харківщині.

Роботи з відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях тривають.

За минулу добу унаслідок ударів РФ загинуло 20 українців, ще 20 отримали поранення.